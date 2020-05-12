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Летние олимпийские виды спорта

Летний легкоатлетический сезон начнется турниром в финском Турку 11 августа

World Athletics опубликовала календарь летнего сезона 2020 года
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© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 12 мая. Международный летний легкоатлетический сезон стартует турниром в Турку (Финляндия) 11 августа. Об этом сообщает пресс-служба Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).

Во вторник World Athletics опубликовала календарь летнего сезона 2020 года. Соревнования пройдут с августа по октябрь, перенос турниров был вызван пандемией коронавируса.

"Я очень рад, что мы сможем предложить спортсменам солидный международный сезон, который пройдет с августа по октябрь и в котором они смогут заработать большие призовые и оценить свои силы в рамках подготовки к Олимпийским играм, перенесенным на следующий год, - заявил глава World Athletics Себастьян Коу. - Неизбежно международные ограничения на поездки будут влиять на возможность спортсменов посетить некоторые турниры, но мы надеемся, что большинство элитных атлетов смогут выступить на многих соревнованиях в этом году".

Бриллиантовая лига начнется этапом в Монако 14 августа. Всего пройдет 10 этапов. Бриллиантовая лига в предстоящем сезоне не будет представлять серию соревнований, ведущей к финалу, каждый этап будет организован как отдельное спортивное мероприятие, и атлеты не будут набирать очки. Финал, изначально запланированный на 9-11 сентября в Цюрихе, не состоится.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. За это время коронавирусом в мире заразились более 4 млн человек, около 282 тысяч умерли.

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Летние олимпийские виды спорта
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