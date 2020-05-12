Более 1,1 тыс. человек выполнили нормативы ГТО в рамках конкурса Минспорта РФ

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Участниками первого этапа конкурса #яГоТОв, организованного Министерством спорта РФ и федеральным оператором Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", стали 1146 человек. Об этом ТАСС сообщили во вторник организаторы конкурса.

Первый этап прошел с 1 по 10 мая. Одним из основных условий акции является запись видео, на котором участник в домашних условиях выполняет упражнения. Необходимо выполнить пять наиболее подходящих для домашних условий нормативов: сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, поднимание туловища из положения лежа на спине, наклон вперед из положения стоя, приседание и планка на локтях. Чтобы принять участие в розыгрыше призов, участники должны разместить видео на личной странице в социальных сетях, добавив хэштеги #яГоТОв, #тренируйсядома, #спортнормажизни, а также идентификационный номер участника комплекса ГТО.

"Конкурсные видеоролики опубликовали 1146 человек, до розыгрыша по факту соблюдения всех условий участия допущен 971 конкурсант из 78 субъектов страны. Наибольшее число конкурсных видеороликов поступило от Чеченской и Чувашской Республик, Волгоградской, Белгородской и Свердловской областей", - сообщили организаторы.

Розыгрыш призов состоялся 11 мая. Шесть победителей получили призы от партнеров конкурса, крупнейших книжных сервисов "Литрес" и "MyBook", еще десять победителей стали обладателями портативной аудиоколонки "Яндекс.Станция". Все участники конкурса получили скидки на использование сервисов книжных партнеров акции.

Второй этап конкурса стартовал 11 мая, он завершится 17 мая в 23 часа 59 минут по московскому времени, следующий розыгрыш призов состоится 18 мая в 12:00 мск. Сроки проведения третьего этапа - с 18 по 24 мая, четвертого - с 24 по 31 мая. Участие в конкурсе может принять каждый гражданин Российской Федерации, выполнивший все условия конкурса.