Оформление нейтрального статуса для взрослых легкоатлетов стало платным

ТАСС, 12 мая. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) разработала регламент для нейтральных спортсменов на 2020 год, теперь оформление статуса стало платным для взрослых атлетов. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Регламент состоит из 12 пунктов. Согласно одному из них, за оформление нейтрального статуса взрослым атлетам (старше 20 лет) нужно заплатить $250, раньше за это плату не взимали, спортсменам с 18 до 20 лет - $100. Атлеты, которые не достигли 18 лет, могут бесплатно получить нейтральный статус.

Заявки на получение нейтрального статуса будут рассмотрены только с приложенными официальными письмами от ВФЛА и Российского антидопингового агентства (РУСАДА), в которых будет содержаться полная информация о спортсмене.

В соответствии с данным регламентом, World Athletics не будет рассматривать заявки, поданные менее, чем за четыре недели до даты окончания приема заявок на международные соревнования, на которые спортсмен планирует получить допуск. Все заявки, которые соответствуют требованиям, будут рассмотрены секретариатом World Athletics незамедлительно и переданы в Бюро по рассмотрению допинговых случаев (Antidoping Review Board).

Согласно решению совета World Athletics от 12 марта 2020 года, после того, как спортсмены получат нейтральный статус, ВФЛА должна будет выбрать из их числа десять атлетов, которые смогут участвовать в крупных международных соревнованиях 2020 года.

12 марта совет World Athletics принял решение о возобновлении процесса восстановления членства ВФЛА и выдачи нейтрального статуса российским легкоатлетам. При этом организация была оштрафована на $5 млн за причастность ее бывшего руководства во главе с Дмитрием Шляхтиным к фальсификации документов, чтобы объяснить причины пропуска допинг-контроля серебряного призера чемпионата мира по прыжкам в высоту Данила Лысенко. World Athletics рекомендовала ВФЛА создать комиссию по восстановлению членства в международной федерации, куда должны войти представители комиссии спортсменов, РУСАДА, Олимпийского комитета России (ОКР) и Министерства спорта РФ.