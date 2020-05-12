РУСАДА намерено в среду подготовить для Ласицкене документы для нейтрального статуса

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) намерено в среду подготовить для чемпионки мира и Европы в прыжках в высоту Марии Ласицкене официальное письмо, которое необходимо для получения нейтрального статуса. Об этом сообщила ТАСС заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) разработала регламент для нейтральных спортсменов на 2020 год. Заявки на получение нейтрального статуса будут рассмотрены только с приложенными официальными письмами от Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА), в которых будет содержаться информация о спортсмене. World Athletics также ввела денежный сбор за оформление нейтрального статуса (до этого плату не взимали): для взрослого спортсмена (старше 20 лет) он будет составлять $250, для спортсменов с 18 до 20 лет - $100. Атлеты, которые не достигли 18-летнего возраста, могут бесплатно получить нейтральный статус.

"Российское антидопинговое агентство намерено очень оперативно готовить для обратившихся к нам спортсменов официальные письма, которые необходимы для получения ими нейтрального статуса, - сказала Пахноцкая. - К нам уже обратилась Мария Ласицкене, и мы в течение завтрашнего дня намерены подготовить все необходимые ей документы. Хочу также заметить, что РУСАДА уже занималось этим в прошлые годы".

Российские легкоатлеты на период временного лишения ВФЛА членства в World Athletics могут выступать на международных соревнованиях (за исключением Олимпиад, Европейских и Военных игр) только в статусе нейтральных спортсменов.