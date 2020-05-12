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Влияние коронавируса на спорт

Всемирные игры колясочников и ампутантов в России перенесены на 2022 год

Такое решение было принято в связи с переносом на 2021 год Паралимпийских игр в Токио

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Всемирные игры Международной спортивной федерации колясочников и ампутантов (IWAS) и чемпионат мира по фехтованию на колясках в Сочи перенесены на 2022 год. Об этом сообщает пресс-служба Паралимпийского комитета России (ПКР).

Такое решение было принято на заседании исполкома IWAS. Соревнования перенесены на октябрь 2022 года. Изначально Игры должны были пройти в 2021 году, но соревнования не смогут состояться в запланированный срок из-за переноса на 2021 год Паралимпийских игр в Токио на фоне пандемии коронавируса. Паралимпиада пройдет с 24 августа по 5 сентября.

На заседании обсуждался вопрос переноса генеральной ассамблеи IWAS в Сочи, которая должна была состояться в 2021 году во время соревнований. Новое место и сроки проведения мероприятия будут определены позднее.

Сочи принимал Игры в 2015 году. В соревнованиях приняли участие около 800 паралимпийцев из 34 стран, которые разыграли 213 комплектов медалей в шести видах спорта: легкой атлетике, плавании, стрельбе из лука, настольном теннисе, паратхэквондо и армспорте.

Всемирные игры IWAS проходят раз в два года среди сильнейших спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Первые Игры IWAS состоялись в 1948 году в Великобритании. Соревнования являются вторыми по значимости после Паралимпийских игр. IWAS является членом Международного паралимпийского комитета, а также основателем паралимпийского движения и Паралимпийских игр.

Теги
Влияние коронавируса на спорт
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