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Влияние коронавируса на спорт

Чемпионат Португалии по футболу возобновится 4 июня

Турнир был приостановлен в марте после 24 туров
Футболисты португальской "Бенфики" Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Футболисты португальской "Бенфики"
© Петр Ковалев/ТАСС

ТАСС, 12 мая. Приостановленный из-за пандемии коронавируса чемпионат Португалии по футболу возобновится 4 июня. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Чемпионат Португалии был приостановлен в марте после 24 туров.

В турнирной таблице лидирует "Порту", набравший 60 очков. Второе место занимает "Бенфика" (59 очков), третье - "Брага" (46).

В Португалии, согласно информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок властей страны, Всемирной организации здравоохранения и других официальных источников, зафиксировано более 27 тыс. случаев инфицирования, умерли более 1 тыс. человек.

Теги
Влияние коронавируса на спорт
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