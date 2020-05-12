Драчев: смена тренеров сборной России по биатлону производится методом отбойного молотка

Новый тренерский штаб сборной России был утвержден правлением СБР 20 апреля. Драчев выступает против назначения Валерия Польховского главным тренером, Роберта Кабукова и Владимира Королькевича - старшими тренерами команды, однако их кандидатуры были поддержаны большинством голосов правления. Утвержденные специалисты теперь должны пройти процедуру согласования с Министерством спорта РФ.

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Смена тренеров сборной России по биатлону производится поспешно, при этом используется метод "отбойного молотка". Об этом заявил глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев в письме на имя члена правления СБР, министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева, которое оказалось в распоряжении ТАСС.

"Пока страна находится в режиме самоизоляции (что делает крайне сложным детальный анализ деятельности тренерского штаба и руководства СБР в целом) нецелесообразно и непрофессионально делать поспешные выводы об изменении в составе тренерского штаба. При этом я совершенно убежден, что изменения допустимы, необходима детальная работа над ошибками с помощью скальпеля, без применения грубых методов отбойного молотка, что, к сожалению, становится не самой доброй традицией в СБР", - отметил Драчев.

"Как всем нам известно, у побед много "родителей", у поражения - один. И я не боюсь брать на себя ответственность за все решения, неудачи, но при этом убежден, что решение по организации текущей работы необходимо оставить за мной. В противном случае ответственность без полномочий, как и полномочия без ответственности, лишь размывают эффективность деятельности любой организации", - подчеркнул он в документе.

Разногласия с Драчевым привели к тому, что правление созвало внеочередную конференцию СБР с целью проведения внеочередных выборов главы организации.

Контракты нынешних тренеров сборной России истекают 31 мая. В минувшем сезоне главным тренером сборной России являлся Анатолий Хованцев, старшим тренером мужской команды - Сергей Белозеров, женской - Виталий Норицын.