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Зимние олимпийские виды спорта

Драчев: смена тренеров сборной России по биатлону производится методом отбойного молотка

Глава СБР выступает против назначения Валерия Польховского главным тренером, Роберта Кабукова и Владимира Королькевича - старшими тренерами команды
Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев Максим Григорьев/ТАСС
Описание
Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев
© Максим Григорьев/ТАСС

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Смена тренеров сборной России по биатлону производится поспешно, при этом используется метод "отбойного молотка". Об этом заявил глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев в письме на имя члена правления СБР, министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева, которое оказалось в распоряжении ТАСС.

Новый тренерский штаб сборной России был утвержден правлением СБР 20 апреля. Драчев выступает против назначения Валерия Польховского главным тренером, Роберта Кабукова и Владимира Королькевича - старшими тренерами команды, однако их кандидатуры были поддержаны большинством голосов правления. Утвержденные специалисты теперь должны пройти процедуру согласования с Министерством спорта РФ.

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"Пока страна находится в режиме самоизоляции (что делает крайне сложным детальный анализ деятельности тренерского штаба и руководства СБР в целом) нецелесообразно и непрофессионально делать поспешные выводы об изменении в составе тренерского штаба. При этом я совершенно убежден, что изменения допустимы, необходима детальная работа над ошибками с помощью скальпеля, без применения грубых методов отбойного молотка, что, к сожалению, становится не самой доброй традицией в СБР", - отметил Драчев.

"Как всем нам известно, у побед много "родителей", у поражения - один. И я не боюсь брать на себя ответственность за все решения, неудачи, но при этом убежден, что решение по организации текущей работы необходимо оставить за мной. В противном случае ответственность без полномочий, как и полномочия без ответственности, лишь размывают эффективность деятельности любой организации", - подчеркнул он в документе.

Разногласия с Драчевым привели к тому, что правление созвало внеочередную конференцию СБР с целью проведения внеочередных выборов главы организации.

Контракты нынешних тренеров сборной России истекают 31 мая. В минувшем сезоне главным тренером сборной России являлся Анатолий Хованцев, старшим тренером мужской команды - Сергей Белозеров, женской - Виталий Норицын.

Теги
Якушев, Владимир ВладимировичРоссияДрачев, Владимир ПетровичЗимние олимпийские виды спорта
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