Драчев призвал оградить российских биатлонистов от интриг и дешевого пиара

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев в письме на имя члена правления организации, министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева призвал оградить спортсменов сборной страны от всевозможных интриг при решении вопроса формирования тренерского штаба национальной команды. Текст письма есть в распоряжении ТАСС.

Драчев: назначение Польховского и Королькевича может дать повод для провокаций

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Новый тренерский штаб сборной России был утвержден правлением СБР 20 апреля. Драчев выступает против назначения Валерия Польховского главным тренером, Роберта Кабукова и Владимира Королькевича - старшими тренерами команды, однако их кандидатуры были поддержаны большинством голосов правления. Утвержденные специалисты теперь должны пройти процедуру согласования с Министерством спорта РФ.

"При подборе новых/старых кадров в тренерский состав сборной страны считаю важнейшим фактором своей работы учет мнения спортсменов - членов сборных команд России, защищающих честь флага, вокруг которых должна складываться исключительно рабочая атмосфера", - сказал Драчев.

"Выражаю полную нетерпимость к втягиванию спортсменов в интриги, к попыткам дешевого пиара на именах лидеров сборной страны", - добавил он.

Разногласия с Драчевым привели к тому, что правление СБР созвало внеочередную конференцию с целью проведения внеочередных выборов главы организации.

Четырехкратный чемпион мира депутат Госдумы Драчев был избран главой СБР в мае 2018 года на четырехлетний срок.