Драчев назвал внеочередные выборы главы Союза биатлонистов России пиром во время чумы

Внеочередная выборная конференция СБР была созвана по причине возникшего разногласия между Драчевым и большинством членов правления СБР по вопросу формирования нового тренерского штаба сборной России.

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Проведение внеочередной выборной конференции Союза биатлонистов России (СБР) действующий глава организации Владимир Драчев считает пиром во время чумы. Об этом он заявил в письме на имя члена правления СБР, министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева, которое оказалось в распоряжении ТАСС.

"В случае необходимости не возражаю против проведения внеочередной конференции, однако не считаю целесообразным обязывать региональные федерации изыскивать дополнительные средства для оплаты дороги и проживания в этот сложный для всех экономический период", - сказал Драчев.

"Отношусь к этой идее как к пиру во время чумы. Если найдутся заинтересованные стороны для оплаты проезда и проживания, возникает лишь один вопрос - где были эти люди в те моменты, когда СБР в результате различных штрафных санкций, возникших еще до моего прихода в СБР, так нуждался и нуждается в любых дополнительных средствах", - заметил он.

Новый тренерский штаб сборной России был утвержден правлением СБР 20 апреля. Драчев выступает против назначения Валерия Польховского на должность главного тренера сборной, Роберта Кабукова и Владимира Королькевича - на посты старших тренеров команды. Утвержденные специалисты теперь должны пройти процедуру согласования с Министерством спорта РФ.

Четырехкратный чемпион мира депутат Госдумы Драчев был избран главой СБР в мае 2018 года на четырехлетний срок.