Драчев назвал внеочередные выборы главы Союза биатлонистов России пиром во время чумы

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Проведение внеочередной выборной конференции Союза биатлонистов России (СБР) действующий глава организации Владимир Драчев считает пиром во время чумы. Об этом он заявил в письме на имя члена правления СБР, министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева, которое оказалось в распоряжении ТАСС.
Внеочередная выборная конференция СБР была созвана по причине возникшего разногласия между Драчевым и большинством членов правления СБР по вопросу формирования нового тренерского штаба сборной России.
"В случае необходимости не возражаю против проведения внеочередной конференции, однако не считаю целесообразным обязывать региональные федерации изыскивать дополнительные средства для оплаты дороги и проживания в этот сложный для всех экономический период", - сказал Драчев.
"Отношусь к этой идее как к пиру во время чумы. Если найдутся заинтересованные стороны для оплаты проезда и проживания, возникает лишь один вопрос - где были эти люди в те моменты, когда СБР в результате различных штрафных санкций, возникших еще до моего прихода в СБР, так нуждался и нуждается в любых дополнительных средствах", - заметил он.
Новый тренерский штаб сборной России был утвержден правлением СБР 20 апреля. Драчев выступает против назначения Валерия Польховского на должность главного тренера сборной, Роберта Кабукова и Владимира Королькевича - на посты старших тренеров команды. Утвержденные специалисты теперь должны пройти процедуру согласования с Министерством спорта РФ.
Четырехкратный чемпион мира депутат Госдумы Драчев был избран главой СБР в мае 2018 года на четырехлетний срок.