Фазель: символические сборные всех времен составлялись для привлечения внимания

МОСКВА, 13 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель призвал не относиться слишком серьезно к опубликованным ранее символическим пятеркам сборных всех времен. Как отметил функционер в беседе с ТАСС, составы подбирались с целью привлечь внимание болельщиков.

Ранее IIHF в рамках 100-летней годовщины чемпионата мира на своем официальном сайте представила сборные всех времен команд, которые должны были участвовать в турнире 2020 года в Швейцарии, отменном из-за пандемии коронавируса. В символическую пятерку сборной СССР/России, в частности, не попал Александр Овечкин, были выбраны вратарь Владислав Третьяк, защитники Александр Рагулин и Вячеслав Фетисов, нападающие Валерий Харламов, Всеволод Бобров и Евгений Малкин.

"Это не выбор экспертов, это больше для провокации, обсуждения в соцсетях, среди хоккейных болельщиков", - сказал Фазель.

По словам президента IIHF, выбор игроков основывался на выступлении хоккеистов на чемпионатах мира. "Овечкин не признавался лучшим директоратом турнира", - вспомнил он.

Малкин был признан лучшим нападающим и самым ценным игроком чемпионата мира 2012 года, а также трижды (2007, 2010, 2012) входил в символическую сборную турнира. Овечкин входил в символическую пятерку соревнований два раза (2006, 2008).