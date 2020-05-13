СМИ: бюджет ФК "Атлетико" в следующем году сократится на сумму от €100 млн до €200 млн

ТАСС, 13 мая. Бюджет мадридского футбольного клуба "Атлетико" в следующем году серьезно сократится. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на испанское издание As.

По информации источника, если команде не удастся попасть в групповой этап Лиги чемпионов, то клуб недосчитается порядка €200 млн. Если же "Атлетико" сыграет на групповом этапе турнира, то бюджет сократится на €100 млн. В этом сезоне бюджет клуба составляет €500 млн.

Основной причиной для существенной экономии средств является пандемия коронавирусной инфекции, парализовавшая экономику футбольных клубов.

Чемпионат Испании был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса, точные сроки возобновления пока не определены. До вынужденной паузы клубы провели по 27 матчей из 38 запланированных. Турнирную таблицу возглавляет "Барселона", "Атлетико" занимает шестое место.