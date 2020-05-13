СМИ: "Милан" проявляет интерес к футболисту "Зенита" Дзюбе

По данным портала, "Милан" ищет замену форварду Златану Ибрагимовичу, который может покинуть команду летом. 31-летний россиянин является одним из вариантов, так как у него вскоре заканчивается контракт.

Действующий контракт Дзюбы с "Зенитом" рассчитан до 30 июня 2020 года. В нынешнем сезоне нападающий провел за клуб из Санкт-Петербурга 28 матчей в разных турнирах, в которых забил 15 мячей и отдал 12 голевых передач. Дзюба является капитаном сборной России, в составе национальной команды он провел 42 матча и забил 24 мяча.

Дзюба выступает за "Зенит" с лета 2015 года. С января по июнь 2018 года он находился в аренде в тульском "Арсенале", также форвард играл за "Ростов", "Томь" и "Спартак". В составе "Зенита" Дзюба стал чемпионом России, обладателем Кубка России и дважды выиграл Суперкубок России. Выступая за "Ростов", Дзюба завоевал Кубок России.