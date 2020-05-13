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Влияние коронавируса на спорт

Борец сумо впервые умер в Японии от заболевания, вызванного коронавирусом

28-летний Сёбуси умер в одной из токийских больниц

ТОКИО, 13 мая. /ТАСС/. Профессиональный борец сумо умер в Японии от заболевания, вызванного коронавирусом. Об этом в среду сообщило японское общественное телевидение.

Отмечается, что 28-летний Сёбуси умер в одной из токийских больниц. Он был первым профессиональным сумоистом в Японии, у которого в прошлом месяце выявили заражение коронавирусом.

По последним данным общее число заразившихся коронавирусом на территории Японии, включая пассажиров и экипаж круизного лайнера Diamond Princess, превышает 16,7 тыс. человек. Жертвам нового коронавируса в Японии стали по крайней мере 691 человек. Свыше 9,5 тыс. человек выздоровели, еще 247 пациента находятся в тяжелом состоянии в палатах интенсивной терапии.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. К настоящему моменту коронавирусом заразились более 4 млн человек по всему миру, почти 290 тыс. умерли.

Теги
ЯпонияВлияние коронавируса на спорт
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