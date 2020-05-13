Морозов: "Витязь" и минское "Динамо" имеют задолженности перед хоккеистами

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Клубы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Витязь" из Московской области и минское "Динамо" имеют задолженности по выплатам зарплат игрокам. Об этом в интервью ТАСС рассказал президент КХЛ Алексей Морозов.

Перед началом прошлого сезона бывший президент лиги Дмитрий Чернышенко сообщил о том, что все клубы начинают чемпионат без долгов. В начале мая 2020 года генеральный директор минского "Динамо" Дмитрий Басков в интервью пресс-службе клуба рассказал, что "Динамо" вынуждено расстаться с некоторыми игроками, в частности с Андреем Костицыным, из-за финансовых проблем.

"За год накопились задолженности, на данный момент это клубы минское "Динамо" и "Витязь". У них есть небольшие задолженности, но мы на связи с клубами и пытаемся решить эту проблему, чтобы игроки получили свои зарплаты. В этом плане ведется работа, мы мониторим каждый клуб по всем финансовым направлениям", - сказал Морозов.

"По поводу минского "Динамо" у нас нет никакой официальной информации. Мы знаем, что у клуба есть задолженности по выплате заработной платы перед игроками. Мы контактируем с клубом, отслеживаем эту ситуацию", - добавил президент КХЛ.

Плей-офф сезона-2019/20 был досрочно завершен 25 марта из-за пандемии коронавируса. "Витязь" выбыл в первом раунде, уступив в четырех матчах петербургскому СКА. Минское "Динамо" по итогам регулярного чемпионата заняло последнее, 12-е место в турнирной таблице Западной конференции и не пробилось в плей-офф.