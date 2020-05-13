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Летние олимпийские виды спорта

Умер главный тренер женской сборной России по борьбе Алиомаров

Специалист скончался в больнице, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких

ТАСС, 13 мая. Возглавлявший женскую сборную России по борьбе Магомед Алиомаров скончался 13 мая на 68-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).

"Последние дни жизни Магомед Алиомаров находился в больнице и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, - говорится в сообщении. - С первых дней пандемии Магомед Алиомаров прилагал большие усилия по сохранению здоровья членов сборной команды России, обсуждал различные планы подготовки национальной команды к предстоящим Олимпийским играм в Токио".

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Алиомаров возглавил сборную России в феврале 2019 года. Под его руководством команда завоевала на чемпионате мира - 2019 две золотые, одну серебряную и две бронзовые медали, заняв второе место в общекомандном зачете. На чемпионате Европы - 2020 россиянки заняли первое место в общекомандном зачете, завоевав четыре золотые, одну серебряную и четыре бронзовые награды.

До сборной России он тренировал команду Азербайджана (2011-2015) и занимал пост вице-президента Федерации спортивной борьбы Азербайджана (2015-2018).

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4 млн человек, около 282 тысяч умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 232 243 случая заражения, выздоровели 43 512 человек, умерли 2 116. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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Летние олимпийские виды спорта
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