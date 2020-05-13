Морозов: КХЛ интересны матчи с командами НХЛ, только если они будут взаимовыгодны

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) заинтересована в проведении матчей с командами Национальной хоккейной лиги (НХЛ) только в том случае, если такой продукт будет выгоден обеим сторонам. Об этом в интервью ТАСС заявил президент КХЛ Алексей Морозов.

В середине августа 2018 года заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли сообщил, что НХЛ проводила предварительные обсуждения по вопросу проведения матча в Риге между североамериканским клубом и местной командой КХЛ "Динамо". Позднее об интересе к организации матчей между командами КХЛ и НХЛ заявил бывший президент КХЛ Дмитрий Чернышенко. Но в апреле 2019 года Дэйли сообщил, что НХЛ не обсуждает вопрос проведения матчей с командами КХЛ.

"Нам интересен такой продукт, только если он будет выгоден обеим сторонам как в спортивном, так и в коммерческом плане. Сейчас основная трудность заключается в разнице календарей в НХЛ и КХЛ. Мы начинаем свой сезон в сентябре, а команды НХЛ в середине сентября только начинают тренироваться, и в августе таких игр проходить не может. А у нас очень плотные графики, весьма насыщенный календарь", - отметил Морозов.

"Мы всегда готовы к обсуждению этих вопросов, но в следующем сезоне это вообще исключено. Неизвестно, когда начнется следующий чемпионат НХЛ, как лига будет доигрывать этот чемпионат", - добавил президент КХЛ.

Ранее клубы НХЛ и КХЛ трижды встречались между собой. В октябре 2008 года в рамках Кубка Виктории в Берне "Нью-Йорк Рейнджерс" выиграл у магнитогорского "Металлурга" со счетом 4:3. В октябре 2010 года в выставочных матчах СКА в Санкт-Петербурге обыграл "Каролину" (5:3), а "Финикс" в Риге выиграл у местного "Динамо" (3:1).