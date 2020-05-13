Мамиашвили: тренер сборной РФ по борьбе умер из-за болезни, вызванной коронавирусом

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Главный тренер женской сборной России по борьбе Магомед Алиомаров умер из-за болезни, вызванной коронавирусом. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

"Да, коронавирус. Не хочется верить, столько планов, столько задач ставили, столько энергии, - сказал глава федерации. - Он объединил вокруг себя всех девочек".

Алиомаров умер 13 мая в возрасте 67 лет. Он возглавил сборную России в феврале 2019 года. Под его руководством команда завоевала на чемпионате мира - 2019 две золотые, одну серебряную и две бронзовые медали, заняв второе место в общекомандном зачете. На чемпионате Европы - 2020 россиянки заняли первое место в общекомандном зачете, завоевав четыре золотые, одну серебряную и четыре бронзовые награды.

До сборной России Алиомаров тренировал команду Азербайджана (2011-2015) и занимал пост вице-президента Федерации спортивной борьбы Азербайджана (2015-2018).

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4 млн человек, около 282 тысяч умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 232 243 случая заражения, выздоровели 43 512 человек, умерли 2 116. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.