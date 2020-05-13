Мамиашвили: Алиомаров совершил революционные преобразования в российской женской борьбе

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Главный тренер женской сборной России по борьбе Магомед Алиомаров, скончавшийся после заражения коронавирусом, совершил революционные преобразования в команде, его смерть просто не укладывается в голове. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

"Только полчаса назад узнал эту новость, в голове не укладывается, что такое может быть, совершенно, - сказал Мамиашвили. - Только вчера вечером обсуждали революционные преобразования, которых он добился в женской борьбе. Он был примером по отношению к себе во всем: в питании, в отношении к собственным слабостям - четкий, никогда лишнего себе не позволял, и то, что произошло - это что-то противоестественное. Светлая ему память".

Под руководством Алиомарова женская сборная России завоевала на чемпионате мира - 2019 две золотые, одну серебряную и две бронзовые медали, заняв второе место в общекомандном зачете. На чемпионате Европы - 2020 россиянки заняли первое место в общекомандном зачете, завоевав четыре золотые, одну серебряную и четыре бронзовые награды.

Ранее Алиомаров возглавлял сборную Азербайджана (2011-2015) и занимал пост вице-президент Федерации спортивной борьбы этой страны (2015-2018).

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4 млн человек, около 282 тысяч умерли. По сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в России на данный момент зарегистрировано 232 243 случая заражения, выздоровели 43 512 человек, умерли 2 116. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.