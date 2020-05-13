Морозов: матч между ЦСКА и "Ак Барсом" за Кубок открытия КХЛ является самым логичным

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов считает, что матч между московским ЦСКА и казанским "Ак Барсом" является самым логичным в рамках Кубка открытия следующего сезона. Об этом Морозов заявил в интервью ТАСС.

Кубок открытия вручается победителю первой игры каждого сезона КХЛ. В нем встречаются победитель регулярного чемпионата и обладатель Кубка Гагарина. Плей-офф сезона-2019/20 был досрочно завершен 25 марта на стадии 1/4 финала Кубка Гагарина из-за пандемии коронавируса. Обладатель главного приза не был определен.

"Мы рассматриваем несколько вариантов. На данный момент самым логичным для меня и моих коллег выглядит матч за Кубок открытия между победителями Западной и Восточной конференций по итогам регулярного чемпионата прошлого сезона. Это ЦСКА и "Ак Барс". Думаю, что такая игра была бы интересна для болельщиков", - отметил Морозов.

Кубок открытия разыгрывался 12 раз. Трижды его обладателем становилось московское "Динамо". по два раза приз выигрывали "Металлург" (Магнитогорск), "Салават Юлаев" и СКА, по разу - "Авангард", "Ак Барс" и ЦСКА.