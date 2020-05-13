Драчев предложил создать под Польховского отдельную тренировочную группу

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев считает, что Валерий Польховский не должен занимать пост главного тренера сборной страны, однако готов создать под него специальную тренировочную группу. Об этом он заявил в письме на имя члена правления СБР, министра строительства и ЖКХ России Владимира Якушева, которое оказалось в распоряжении ТАСС.

Новый тренерский штаб сборной России был утвержден правлением СБР 20 апреля. Драчев выступал против назначения Польховского главным тренером, Роберта Кабукова и Владимира Королькевича - старшими тренерами команды, однако их кандидатуры были поддержаны большинство голосов правления. В том же письме Драчев заявил, что назначение Польховского и Королькевича может дать повод для новых провокаций в отношении российских биатлонистов, поскольку в прошлом они тренировали спортсменов, признанных виновными в нарушениях антидопинговых правил.

"Но даже с учетом вышеизложенного, учитывая не очень глубокое понимание этих процессов отдельными функционерами СБР, я буду готов рассмотреть вопрос по предложению кандидатуры Польховского в Министерство спорта РФ на должность тренера одной из групп спортсменов, но лишь в том случае, если весь коллектив СБР, в частности, члены совета СБР посчитают такое назначение целесообразным", - считает Драчев.

Утвержденные правлением СБР специалисты теперь должны пройти процедуру согласования с Министерством спорта России.

Разногласия с Драчевым привели к тому, что правление созвало внеочередную конференцию СБР с целью проведения внеочередных выборов главы организации. Это решение глава СБР назвал "пиром во время чумы".