"Аэрофлот" приостановил переговоры о партнерстве с РФС

МОСКВА, 13 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Переговоры о партнерстве между "Аэрофлотом" и Российским футбольным союзом (РФС) приостановлены из-за ситуации в авиационной отрасли, вызванной пандемией коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в службе коммуникаций РФС.

"Аэрофлот" с 2003 года поддерживает РФС перевозками сборной России и молодежной команды. В последующие годы стороны неоднократно продлевали партнерское соглашение.

"РФС и "Аэрофлот" вели переговоры о партнерстве после окончания контракта в августе 2018 года. Однако на данный момент из-за ситуации в авиационной отрасли они приостановлены", - сообщили в службе коммуникаций союза.

Из-за пандемии коронавируса авиакомпания отказалась от всех маркетинговых контрактов на фоне сокращения операционных расходов. Как сообщил ТАСС источник, близкий к "Аэрофлоту", соглашение с российским футбольным клубом ЦСКА на 2021 год может быть не продлено, при этом платежи за спонсорство в 2020 году были осуществлены еще в начале года. Что касается спонсорства английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед", соглашение с которым рассчитано до 2022 года, все финальные платежи по нему были осуществлены еще в 2018 году.