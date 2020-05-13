Китайский "ОЭРДЖИ Юниор" не примет участие в следующем сезоне МХЛ

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Китайский клуб "ОЭРДЖИ Юниор" не сыграет в следующем сезоне Молодежной хоккейной лиги (МХЛ). Об этом в интервью ТАСС сообщил президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), член правления МХЛ Алексей Морозов.

В прошлом сезоне МХЛ приняли участие 34 команды. Для "ОЭРДЖИ Юниор" сезон стал дебютным в лиге. Китайская команда в 64 играх регулярного чемпионата одержала одну победу и с четырьмя очками заняла последнее место в турнирной таблице.

"В МХЛ подали заявки почти все команды, кроме китайского "ОЭРДЖИ Юниор". Клуб уведомил нас о том, что не сможет принять участие в следующем чемпионате", - сказал Морозов.

Ранее портал "Sport 24" сообщил о возможном прекращении существования клуба Женской хоккейной лиги (ЖХЛ) "Агидель" в связи с отсутствием источников финансирования. 8 мая стало известно о том, что хоккеистки команды вместе с главным тренером Денисом Афиногеновым и спортивным директором Александром Семаком написали открытое письмо на имя президента Республики Башкортостан Радия Хабирова.

"По ЖХЛ есть проблемы с клубом "Агидель". Мы видели открытое письмо игроков, общаемся с руководством клуба. Пока официального решения не принято, мы контролируем ситуацию. Остальные клубы ЖХЛ подали заявки", - отметил Морозов.

"Агидель" является чемпионом России последних трех сезонов и победителем ЖХЛ сезонов-2017/18 и 2018/19. В прошедшем чемпионате "Агидель" в финальной серии проиграла китайской команде "КРС Ванке Рэйз".