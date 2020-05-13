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Допинг в спорте

Тренер по дзюдо Муталиев отстранен на четыре года за нарушение антидопинговых правил

Срок дисквалификация отсчитывается с 13 февраля 2020 года

ТАСС, 13 мая. Российский тренер по дзюдо Сулейм Муталиев дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Сообщается, что Муталиев дисквалифицирован за нарушение пункта 2.8 Общероссийских антидопинговых правил ("Назначение или попытка назначения любому спортсмену в соревновательном периоде любой запрещенной субстанции или запрещенного метода, или назначение или попытка назначения любому спортсмену во внесоревновательном периоде запрещенной субстанции или запрещенного метода, запрещенных во внесоревновательный период").

Срок дисквалификации тренера отсчитывается с 13 февраля 2020 года.

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Допинг
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