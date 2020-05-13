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Футбол в России

Александр Медведев: "Зенит" не намерен продавать Дзюбу в "Милан"

Ранее в итальянских СМИ появилась информация о том, что "Милан" рассматривает Дзюбу в качестве одного из вариантов замены Златану Ибрагимовичу
Гендиректор "Зенита" Александр Медведев Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Гендиректор "Зенита" Александр Медведев
© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 13 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Руководство футбольного клуба "Зенит" не ведет переговоры с итальянским "Миланом" по продаже нападающего Артема Дзюбы. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор петербургского клуба Александр Медведев.

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Ранее издание Calciomercato сообщило о том, что 31-летний российский форвард попал в сферу интересов "Милана". По информации источника, в лице Дзюбы итальянский клуб видит потенциальную замену 38-летнему шведскому нападающему Златану Ибрагимовичу. Соглашение капитана сборной России с клубом из Санкт-Петербурга рассчитано до лета 2020 года, однако, по данным итальянских СМИ, игрок уже договорился с "Зенитом" о продлении контракта.

"Это беспочвенные слухи. Мы Дзюбу не продаем", - сказал Медведев.

Дзюба выступает за "Зенит" с 2015 года. В сезоне-2019/20 форвард принял участие в 28 матчах во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 12 результативных передач. Его контракт с сине-бело-голубыми истекает летом 2020 года.

Чемпионат России приостановлен с 17 марта из-за пандемии коронавируса, сыграно 22 тура из 30 запланированных. 1 апреля Российский футбольный союз (РФС) принял решение продлить паузу до 31 мая. В конце апреля на общем собрании клубов РПЛ были озвучены ориентировочные сроки возобновления турнира - 21 или 28 июня. Вопрос о возобновлении чемпионата будет рассмотрен на заседании исполкома РФС, которое пройдет 15 мая.

"Зенит" после 22 туров занимает первое место в турнирной таблице, набрав 50 очков. Отрыв от располагающегося на второй строчке московского "Локомотива" составляет девять очков.

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