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КХЛ

Кубок мира среди молодежных хоккейных команд 2020 года не состоится из-за пандемии

В 2020 году турнир должен был пройти в 10-й раз, в семи из девяти предыдущих розыгрышей побеждали российские клубы

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Кубок мира по хоккею среди молодежных команд 2020 года не состоится из-за пандемии коронавируса. Об этом в интервью ТАСС сообщил президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), член правления Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) Алексей Морозов.

Кубок мира среди молодежных команд - ежегодный турнир, который проходит в августе и объединяет известные молодежные хоккейные клубы, являющиеся победителями и призерами чемпионатов и турниров своих стран. В 2020 году турнир должен был пройти в десятый раз. Семь раз в соревнованиях побеждали российские клубы МХЛ, по разу - команды из Швеции и Канады.

"Молодежный Кубок мира, к сожалению, в этом году не пройдет из-за сложившейся ситуации", - сказал Морозов.

За всю историю в соревнованиях принимали участие молодежные команды из Австрии, Белоруссии, Дании, Казахстана, Канады, Китая, Латвии, Норвегии, России, Словакии, США, Финляндии, Чехии, Швейцарии и Швеции.

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