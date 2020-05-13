Сидорова, Акименко и Шубенков начали оформлять заявки на нейтральный статус

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Победитель чемпионата мира 2019 года по легкой атлетике Анжелика Сидорова, а также призеры мирового первенства Михаил Акименко, Илья Иванюк и Сергей Шубенков приступили к оформлению заявок на получение нейтрального статуса, который позволит им выступать на международных стартах. Об этом сообщил ТАСС менеджер спортсменов Павел Воронков.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Atlhletics) разработала регламент для нейтральных спортсменов на 2020 год. Заявки на получение нейтрального статуса будут рассмотрены только с приложенными официальными письмами от Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА), в которых будет содержаться информация о спортсмене.