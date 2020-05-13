Сидорова, Акименко и Шубенков начали оформлять заявки на нейтральный статус

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Победитель чемпионата мира 2019 года по легкой атлетике Анжелика Сидорова, а также призеры мирового первенства Михаил Акименко, Илья Иванюк и Сергей Шубенков приступили к оформлению заявок на получение нейтрального статуса, который позволит им выступать на международных стартах. Об этом сообщил ТАСС менеджер спортсменов Павел Воронков.
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Atlhletics) разработала регламент для нейтральных спортсменов на 2020 год. Заявки на получение нейтрального статуса будут рассмотрены только с приложенными официальными письмами от Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА), в которых будет содержаться информация о спортсмене.
"Все серьезные российские легкоатлеты сейчас приступили к сбору документов для оформления заявок на получение нейтрального статуса. Сидорова, Акименко, Иванюк и Шубенков не являются исключением", - сказал Воронков.
На чемпионате мира - 2019 в Дохе Сидорова выиграла золотую медаль в прыжках с шестом, Акименко стал вторым в прыжках в высоту, Иванюк в этой дисциплине показал третий результат. Шубенков занял второе место в беге на 110 метров с барьерами.
Российские легкоатлеты на период временного лишения ВФЛА членства в World Atlhletics могут выступать на международных стартах (за исключением Олимпиад, Европейских и Военных игр) только в статусе нейтральных спортсменов.