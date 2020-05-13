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Летние олимпийские виды спорта

Воробьева: смерть Алиомарова - это удар по спортивной борьбе во всем мире

Тренер скончался 13 мая на 68-м году жизни после заражения коронавирусом

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Смерть главного тренера женской сборной России по вольной борьбе Магомеда Алиомарова стала большим ударом как для российской, так и для всей мировой борьбы. Об этом ТАСС рассказала олимпийская чемпионка Наталья Воробьева.

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Алиомаров умер 13 мая на 68-м году жизни после заражения коронавирусом. Он стал главным тренером сборной России в феврале 2019 года, до этого он возглавлял сборную Азербайджана (2011-2015) и занимал пост вице-президента Федерации спортивной борьбы Азербайджана (2015-2018).

"Трудно говорить в таких ситуациях. Все мы соболезнуем семье Магомеда Алиомарова. Его уход - это большой удар по всей спортивной борьбе. И не только в России - во всем мире", - сказала Воробьева.

Под руководством Алиомарова женская сборная России завоевала на чемпионате мира - 2019 две золотые, одну серебряную и две бронзовые медали, заняв второе место в общекомандном зачете. На чемпионате Европы - 2020 россиянки заняли первое место в общекомандном зачете, завоевав четыре золотые, одну серебряную и четыре бронзовые награды.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
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