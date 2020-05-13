Легкоатлетке Сидоровой пришло приглашение от организаторов сентябрьского турнира в Лозанне

12 мая Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) опубликовала обновленный календарь соревнований на 2020 год. Он был скорректирован в связи с пандемией коронавируса. В частности, 2 сентября, согласно этому документу, в Лозанне должен пройти один из этапов Бриллиантовой лиги.

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Чемпионка мира по прыжкам с шестом Анжелика Сидорова получила приглашение на турнир в швейцарской Лозанне, который намечен на 2 сентября. Об этом сообщил ТАСС менеджер спортсменки Павел Воронков.

"Программы этапов Бриллиантовой лиги могут быть серьезно откорректированы, - заметил Воронков. - В частности, у меня есть информация, что в Лозанне этапа Бриллиантовой лиги как такого не будет, а планируется провести на городской площади турнир прыгунов с шестом. На эти соревнования Анжелика уже приглашена, сейчас мы ведем переговоры об условиях ее участия".

Сидорова в настоящее время занимается оформлением заявки на получение нейтрального статуса.

Российские легкоатлеты на период временного лишения Всероссийской федерации легкой атлетики членства в World Atlhletics могут выступать на международных стартах (за исключением Олимпиад, Европейских и Военных игр) только в статусе нейтральных спортсменов.