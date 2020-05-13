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Футбол в России

Болельщик получил запрет на посещение игр за удар фаната "Зенита" на матче с "Локомотивом"

Андрей Коробков оштрафован на 12 тыс. рублей и год не сможет посещать матчи
Болельщики "Локомотива" Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Болельщики "Локомотива"
© Антон Новодережкин/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге оштрафовал на 12 тыс. рублей и запретил на год посещать матчи болельщику Андрею Коробкову, который во время встречи Тинькофф - Российской премьер-лиги "Зенит" - "Локомотив" ударил болельщика хозяев. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

Матч состоялся в Санкт-Петербурге 29 февраля, встреча завершилась со счетом 0:0.

"Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 12 тыс. рублей с наложением административного запрета на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения на срок один год", - говорится в сообщении.

Суд установил, что Коробков несколько раз ударил кулаком болельщика "Зенита". Его признали виновным по части 3 статьи 20.31 КоАП РФ "Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований".

Также во время матча один из болельщиков петербургского клуба проник на гостевой сектор и попытался отобрать у фанатов железнодорожников флаг. Пресс-служба "Локомотива" указала, что фанат был в нетрезвом состоянии. Позднее фанат был приговорен судом к аресту на семь суток, штрафу и запрету на посещение матчей на год.

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