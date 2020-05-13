Тренер Муталиев дисквалифицирован за то, что дал дзюдоисту напиток, содержащий допинг

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Российский тренер по дзюдо Сулейм Муталиев был дисквалифицирован на четыре года за то, что дал в день соревнований выпить спортсмену напиток, содержащий запрещенное вещество. Об этом сообщила ТАСС заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая.

Муталиев дисквалифицирован за нарушение пункта 2.8 Общероссийских антидопинговых правил ("Назначение или попытка назначения любому спортсмену в соревновательном периоде любой запрещенной субстанции или запрещенного метода, или назначение или попытка назначения любому спортсмену во внесоревновательном периоде запрещенной субстанции или запрещенного метода, запрещенных во внесоревновательный период").

"Тренер дал спортсмену в день соревнований выпить спортивный напиток, в котором была запрещенная субстанция. По словам обоих, они не знали о содержании запрещенной субстанции в этом напитке", - сказала Пахноцкая.

Нарушение антидопинговых правил было зафиксировано летом 2019 года во время чемпионата Северо-Кавказского федерального округа, проходившего в Назрани. В допинг-пробе Адам-Хаджи Муталиева было обнаружено запрещенное вещество метилгексанамин. Дело о нарушении антидопинговых правил тренером и спортсменом, который впоследствии получил двухлетнюю дисквалификацию, было рассмотрено 29 октября.