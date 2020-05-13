{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Возглавлявший женскую сборную России по борьбе Алиомаров похоронен в родном селе Тлярош

Такова была воля его отца

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Скончавшийся после заражения коронавирусной инфекцией Магомед Алиомаров, который был главным тренером женской сборной России по борьбе, похоронен на кладбище в родном селе Тлярош в Дагестане. Об этом ТАСС сообщил первый вице-президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Омар Муртузалиев.

"Магомед Алиомаров был похоронен сегодня на родовом сельском кладбище в селе Тлярош в Дагестане, - сообщил Муртузалиев. - Такова была воля его отца, он настоял, чтобы тело сына привезли в горы, в его родной аул. И чтобы, когда его не станет, они вместе с сыном лежали рядом".

На эту тему

Как сообщил Муртузалиев, Алиомаров почувствовал недомогание после того, как съездил к отцу в горы: "Будучи обязательным человеком, умеющим дружить и соблюдать обычаи и традиции своего народа, он поехал в горы навестить отца и принять участие в соболезновании, там же, в Чародинском районе в селении Тлярош умер человек. Да, предупреждали, что сейчас этого лучше не делать, но случилось то, что случилось".

"Поначалу у него першило горло, появился кашель, - рассказал Муртузалиев. - Понимая, что это может быть симптомом вируса, было принято решение лечь в больницу, чтобы не усугублять и остановить заболевание. Мы постоянно были на связи, но в последние несколько дней он не отвечал, и только через родственников мне удалось передать ему просьбу позвонить мне".

Под руководством Алиомарова женская сборная России завоевала на чемпионате мира - 2019 две золотые, одну серебряную и две бронзовые медали, заняв второе место в общекомандном зачете. На чемпионате Европы - 2020 россиянки заняли первое место в общекомандном зачете, завоевав четыре золотые, одну серебряную и четыре бронзовые награды. Ранее Алиомаров возглавлял сборную Азербайджана (2011-2015) и занимал пост вице-президента Федерации спортивной борьбы этой страны (2015-2018).

"В последний день он чувствовал себя нормально, даже начал шутить"

Как рассказал Муртузалиев, 3 мая Алиомаров надиктовал в сообщении, что чувствует себя нормально, идет на поправку. "За это время его не подключали к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), поскольку он дышал сам с аппаратом кислородной поддержки, единственное, что его беспокоило, - ощущения в легких. Я предложил ему организовать перевод в московскую клинику ФМБА (Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России - прим. ТАСС), откуда совсем недавно после аналогичного заболевания выписался Алексей Власенко (президент российских федераций по водному поло, синхронному плаванию и прыжкам в воду - прим. ТАСС), но он отказался, сказал "день-два, и я выйду, все хорошо".

После этого разговора Алиомаров некоторое время не отвечал на звонки. Как рассказывали родственники, он не мог разговаривать из-за аппаратов, которые к нему подключали. "Была и ИВЛ, но в последний день он нормально себя чувствовал, сам дышал и даже начал шутить с ребятами, с главврачом. Но ночью пошло обострение, после которого его не стало", - заявил первый вице-президент ФСБР.

Муртузалиев подчеркнул, что главный тренер сборной всегда очень внимательно относился к своему здоровью. "Это страшно, ведь ушел человек, полный оптимизма, полный желания жить, он всегда заботился о своем здоровье настолько, что девчонки в команде даже по-доброму шутили на эту тему. Он нашел ключики к этой команде, понял, что нужно для побед, что такое их психология, отношение. Безусловно, это один из самых выдающихся тренеров современности с колоссальным опытом работы".

"Он смог заинтересовать спортсменок и в финансовом плане, его система работала, и это было видно по ошеломляющим результатам, которые наша команда показывала. Сейчас все в один голос говорят, что такого человека у нас в команде еще не было, он дал нашим девчонкам уверенность, что мы можем победить. Как будто этот блестящий год его карьеры в сборной был прощальным, как будто перед смертью хотел успеть сделать все, что мог", - сказал Муртузалиев.

"Что будет с командой дальше? На эту тему голова сейчас не работает, - признался Муртузалиев. - Вместе будем думать, что делать дальше".

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
Летние неолимпийские виды спорта
Первые Всероссийские городские игры в Казани перенесены с июня на сентябрь 2020 года
Соревнования будут проводиться по 11 видам спорта
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС