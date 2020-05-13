Возглавлявший женскую сборную России по борьбе Алиомаров похоронен в родном селе Тлярош

"Магомед Алиомаров был похоронен сегодня на родовом сельском кладбище в селе Тлярош в Дагестане, - сообщил Муртузалиев. - Такова была воля его отца, он настоял, чтобы тело сына привезли в горы, в его родной аул. И чтобы, когда его не станет, они вместе с сыном лежали рядом".

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Скончавшийся после заражения коронавирусной инфекцией Магомед Алиомаров, который был главным тренером женской сборной России по борьбе, похоронен на кладбище в родном селе Тлярош в Дагестане. Об этом ТАСС сообщил первый вице-президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Омар Муртузалиев.

Как сообщил Муртузалиев, Алиомаров почувствовал недомогание после того, как съездил к отцу в горы: "Будучи обязательным человеком, умеющим дружить и соблюдать обычаи и традиции своего народа, он поехал в горы навестить отца и принять участие в соболезновании, там же, в Чародинском районе в селении Тлярош умер человек. Да, предупреждали, что сейчас этого лучше не делать, но случилось то, что случилось".

"Поначалу у него першило горло, появился кашель, - рассказал Муртузалиев. - Понимая, что это может быть симптомом вируса, было принято решение лечь в больницу, чтобы не усугублять и остановить заболевание. Мы постоянно были на связи, но в последние несколько дней он не отвечал, и только через родственников мне удалось передать ему просьбу позвонить мне".

Под руководством Алиомарова женская сборная России завоевала на чемпионате мира - 2019 две золотые, одну серебряную и две бронзовые медали, заняв второе место в общекомандном зачете. На чемпионате Европы - 2020 россиянки заняли первое место в общекомандном зачете, завоевав четыре золотые, одну серебряную и четыре бронзовые награды. Ранее Алиомаров возглавлял сборную Азербайджана (2011-2015) и занимал пост вице-президента Федерации спортивной борьбы этой страны (2015-2018).

"В последний день он чувствовал себя нормально, даже начал шутить"

Как рассказал Муртузалиев, 3 мая Алиомаров надиктовал в сообщении, что чувствует себя нормально, идет на поправку. "За это время его не подключали к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), поскольку он дышал сам с аппаратом кислородной поддержки, единственное, что его беспокоило, - ощущения в легких. Я предложил ему организовать перевод в московскую клинику ФМБА (Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России - прим. ТАСС), откуда совсем недавно после аналогичного заболевания выписался Алексей Власенко (президент российских федераций по водному поло, синхронному плаванию и прыжкам в воду - прим. ТАСС), но он отказался, сказал "день-два, и я выйду, все хорошо".

После этого разговора Алиомаров некоторое время не отвечал на звонки. Как рассказывали родственники, он не мог разговаривать из-за аппаратов, которые к нему подключали. "Была и ИВЛ, но в последний день он нормально себя чувствовал, сам дышал и даже начал шутить с ребятами, с главврачом. Но ночью пошло обострение, после которого его не стало", - заявил первый вице-президент ФСБР.

Муртузалиев подчеркнул, что главный тренер сборной всегда очень внимательно относился к своему здоровью. "Это страшно, ведь ушел человек, полный оптимизма, полный желания жить, он всегда заботился о своем здоровье настолько, что девчонки в команде даже по-доброму шутили на эту тему. Он нашел ключики к этой команде, понял, что нужно для побед, что такое их психология, отношение. Безусловно, это один из самых выдающихся тренеров современности с колоссальным опытом работы".

"Он смог заинтересовать спортсменок и в финансовом плане, его система работала, и это было видно по ошеломляющим результатам, которые наша команда показывала. Сейчас все в один голос говорят, что такого человека у нас в команде еще не было, он дал нашим девчонкам уверенность, что мы можем победить. Как будто этот блестящий год его карьеры в сборной был прощальным, как будто перед смертью хотел успеть сделать все, что мог", - сказал Муртузалиев.

"Что будет с командой дальше? На эту тему голова сейчас не работает, - признался Муртузалиев. - Вместе будем думать, что делать дальше".