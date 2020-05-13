Сроки квалификации на турнир ОИ по пляжному волейболу продлены до 13 июня 2021 года

ТАСС, 13 мая. Международная федерация волейбола (FIVB) объявила о новых сроках квалификации на турнир по пляжному волейболу на Олимпийских играх в Токио, перенесенных на 2021 год. Об этом сообщает пресс-служба FIVB.
Летние Олимпийские игры в Токио были перенесены с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Из-за этого были изменены сроки квалификации на Игры - в пляжном волейболе они продлены до 13 июня 2021 года. 14 июня 2021 года будет составлен олимпийский рейтинг. Как и раньше, в нем будут учитываться 12 лучших результатов команд.
"Мы считаем, что эти изменения в системе отбора на олимпийский турнир по пляжному волейболу отвечают сбалансированному, справедливому и универсальному подходу, который обеспечит возможность спортсменам с высокими показателями претендовать на участие в Играх, - сказал президент FIVB Ари Граса. - Этим объявлением мы даем спортсменам уверенность в планировании подготовки к Олимпаде в Токио. Но они сейчас должны продолжать концентрироваться на поддержании своего здоровья и благополучия".
Соревнования по пляжному волейболу на Олимпийских играх проходят с 1996 года. Российские спортсмены ни разу не становились призерами Игр.
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.