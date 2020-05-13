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Влияние коронавируса на спорт

Сроки квалификации на турнир ОИ по пляжному волейболу продлены до 13 июня 2021 года

14 июня 2021 года будет составлен олимпийский рейтинг

ТАСС, 13 мая. Международная федерация волейбола (FIVB) объявила о новых сроках квалификации на турнир по пляжному волейболу на Олимпийских играх в Токио, перенесенных на 2021 год. Об этом сообщает пресс-служба FIVB.

Летние Олимпийские игры в Токио были перенесены с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Из-за этого были изменены сроки квалификации на Игры - в пляжном волейболе они продлены до 13 июня 2021 года. 14 июня 2021 года будет составлен олимпийский рейтинг. Как и раньше, в нем будут учитываться 12 лучших результатов команд.

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"Мы считаем, что эти изменения в системе отбора на олимпийский турнир по пляжному волейболу отвечают сбалансированному, справедливому и универсальному подходу, который обеспечит возможность спортсменам с высокими показателями претендовать на участие в Играх, - сказал президент FIVB Ари Граса. - Этим объявлением мы даем спортсменам уверенность в планировании подготовки к Олимпаде в Токио. Но они сейчас должны продолжать концентрироваться на поддержании своего здоровья и благополучия".

Соревнования по пляжному волейболу на Олимпийских играх проходят с 1996 года. Российские спортсмены ни разу не становились призерами Игр.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.

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Влияние коронавируса на спорт
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