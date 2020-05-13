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Летние неолимпийские виды спорта

Первые Всероссийские городские игры в Казани перенесены с июня на сентябрь 2020 года

Соревнования будут проводиться по 11 видам спорта

КАЗАНЬ, 13 мая. /ТАСС/. Казань примет первые Всероссийские уличные игры в сентябре 2020 года, изначально проведение соревнований было запланировано в июне. Об этом сообщает пресс-служба Дирекции спортивных и социальных проектов.

Программа Всероссийских уличных игр включает в себя состязательные и зрелищные городские виды спорта, дополненные фестивалем молодежной музыки, искусства и культуры.

"10-14 сентября 2020 года Казань примет первые Всероссийские уличные игры. Мероприятие соберет порядка 1500 спортсменов", - говорится в сообщении.

Соревнования будут проводиться по 11 видам спорта, среди них баскетбол 3х3, брейкинг, BMХ-фристайл, паркур, роллер-спорт, чир-спорт, воздушно-силовая атлетика (воркаут), футбольный фристайл, скейтбординг. Также ожидаются выступления в двух показательных видах - текболе и роуп-скиппинге (прыжки через скакалку с исполнением различных трюков).

Всероссийские городские игры пройдут в рамках международного движения Всемирных городских игр (World Urban Games), которые включают в себя соревнования, демонстрацию городских видов спорта и культурный фестиваль для молодежи. Первые Всемирные городские игры прошли в Будапеште осенью 2019 году, следующие игры планируется провести в 2021 году также в столице Венгрии.

Теги
Летние неолимпийские виды спорта
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