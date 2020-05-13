Шумахер выбран болельщиками самой влиятельной персоной в истории "Формулы-1"

ТАСС, 13 мая. Семикратный чемпион "Формулы-1" немец Михаэль Шумахер признан болельщиками самой влиятельной личностью в истории мирового гоночного чемпионата. Голосование проходило на официальном сайте "Формулы-1".

Болельщики выбирали из 32 кандидатур, разделенных на четыре категории: гонщики, руководители команд, "изменившие правила игры" и инноваторы. Голосование проходило по системе плей-офф.

Среди гонщиков болельщики выбрали Шумахера, среди владельцев команд - Энцо Феррари, основавшего одноименную гоночную команду. В категории "изменившие правила игры" фанаты выбрали бывшего руководителя "Формулы-1" Берни Экклстоуна, среди инноваторов - инженера Гордона Мюррея. В полуфинальных парах Шумахер набрал больше голосов болельщиков, чем Феррари, а Экклстоун опередил Мюррея. В дуэли между Шумахером и Экклстоуном семикратный чемпион мира набрал 61 процент голосов болельщиков.

Шумахеру 3 января исполнился 51 год. Он является рекордсменом по количеству чемпионских титулов в "Формуле-1" (7). Всего на его счету 306 стартов в Гран-при "Формулы-1", из которых он победил в 91, что также является рекордом. В "Формуле-1" Шумахер выступал за английскую команду "Джордан", итальянские "Бенеттон", "Феррари" и немецкий "Мерседес".

В декабре 2013 года немецкий гонщик серьезно пострадал при падении во время катания на горных лыжах, он получил черепно-мозговую травму с множественными повреждениями обоих полушарий мозга и кровоизлиянием. На данный момент Шумахер продолжает восстановление.