{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Формула-1

Шумахер выбран болельщиками самой влиятельной персоной в истории "Формулы-1"

Он является рекордсменом по количеству чемпионских титулов

ТАСС, 13 мая. Семикратный чемпион "Формулы-1" немец Михаэль Шумахер признан болельщиками самой влиятельной личностью в истории мирового гоночного чемпионата. Голосование проходило на официальном сайте "Формулы-1".

Болельщики выбирали из 32 кандидатур, разделенных на четыре категории: гонщики, руководители команд, "изменившие правила игры" и инноваторы. Голосование проходило по системе плей-офф.

Среди гонщиков болельщики выбрали Шумахера, среди владельцев команд - Энцо Феррари, основавшего одноименную гоночную команду. В категории "изменившие правила игры" фанаты выбрали бывшего руководителя "Формулы-1" Берни Экклстоуна, среди инноваторов - инженера Гордона Мюррея. В полуфинальных парах Шумахер набрал больше голосов болельщиков, чем Феррари, а Экклстоун опередил Мюррея. В дуэли между Шумахером и Экклстоуном семикратный чемпион мира набрал 61 процент голосов болельщиков.

Шумахеру 3 января исполнился 51 год. Он является рекордсменом по количеству чемпионских титулов в "Формуле-1" (7). Всего на его счету 306 стартов в Гран-при "Формулы-1", из которых он победил в 91, что также является рекордом. В "Формуле-1" Шумахер выступал за английскую команду "Джордан", итальянские "Бенеттон", "Феррари" и немецкий "Мерседес".

В декабре 2013 года немецкий гонщик серьезно пострадал при падении во время катания на горных лыжах, он получил черепно-мозговую травму с множественными повреждениями обоих полушарий мозга и кровоизлиянием. На данный момент Шумахер продолжает восстановление.

Теги
Формула-1
Реклама на ТАСС
Зимние олимпийские виды спорта
Чемпионка мира по керлингу Брызгалова не исключила возобновления карьеры
В ходе исполкома Федерации керлинга России она была утверждена в качестве второго тренера сборной России в дабл-миксте
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС