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Зимние олимпийские виды спорта

Чемпионка мира по керлингу Брызгалова завершила карьеру и перешла на тренерскую работу

Она будет работать вторым тренером в сборной России по дабл-миксту
Анастасия Брызгалова Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Анастасия Брызгалова
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 13 мая. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Двукратная чемпионка мира по керлингу россиянка Анастасия Брызгалова завершила карьеру и перешла на тренерскую работу в национальной команде. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев.

27-летняя Брызгалова выступала в миксте и дабл-миксте.

"Тренерский штаб предложил кандидатуру Василия Гудина на пост старшего тренера в дабл-миксте, вторыми тренерами - Владимира Собакина и Анастасию Брызгалову. Члены исполкома поддержали это предложение", - сказал Свищев.

"У Брызгаловой большой опыт в международных соревнованиях, общения со спортсменами в мире. Все три-четыре пары будут в равном положении. Тренерские кадры - это хорошо, пожелаем штабу удачи, и надеюсь, что у них все получится", - добавил он.

В 2016 году Брызгалова вместе с будущим мужем Александром Крушельницким стала чемпионкой мира в смешанных парах и смешанных командах. В 2018 году они стали третьими на Олимпиаде в Пхёнчхане, однако их результат был аннулирован из-за того, что в допинг-пробеы партнера было обнаружено запрещенное вещество.

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Зимние олимпийские виды спорта
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