Чемпионка мира по керлингу Брызгалова не исключила возобновления карьеры

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Двукратная чемпионка мира по керлингу россиянка Анастасия Брызгалова, перешедшая на тренерскую работу, может вернуться в спорт в качестве профессионального спортсмена. Таким мнением она поделилась с ТАСС.

Ранее в ходе исполкома Федерации керлинга России Брызгалова была утверждена в качестве второго тренера сборной России в дабл-миксте.