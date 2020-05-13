Чемпионка мира по керлингу Брызгалова не исключила возобновления карьеры

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Двукратная чемпионка мира по керлингу россиянка Анастасия Брызгалова, перешедшая на тренерскую работу, может вернуться в спорт в качестве профессионального спортсмена. Таким мнением она поделилась с ТАСС.
Ранее в ходе исполкома Федерации керлинга России Брызгалова была утверждена в качестве второго тренера сборной России в дабл-миксте.
"Я закончила выступления, было в планах сделать перерыв еще после Олимпиады. В этом сезоне приняла решение закончить с игровой деятельностью. Цели и планы - помочь сборной нашей страны достичь самых больших результатов. Конечно, я могу вернуться, пока я сделала перерыв, но не исключаю, что вернусь в статус профессионального спортсмена", - сказала Брызгалова.
В 2016 году Брызгалова вместе с будущим мужем Александром Крушельницким стала чемпионкой мира в смешанных парах и смешанных командах. В 2018 году они стали третьими на Олимпиаде в Пхёнчхане, однако их результат был аннулирован из-за того, что в допинг-пробе партнера было обнаружено запрещенное вещество.