Кремлев не планирует выдвигать свою кандидатуру на пост президента AIBA

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев не планирует выдвигать свою кандидатуру на пост президента Международной ассоциации бокса (AIBA). Комментарий Кремлева приводит пресс-служба Федерации бокса России.

В среду стало известно, что очередное заседание конгресса AIBA пройдет 12-13 декабря. В ходе заседания в декабре будут проведены выборы президента AIBA и принят новый устав международного органа.

"Главными темами конгресса будут выборы президента и поправки в устав. В частности, в первый день должно состояться голосование именно по реформам. Должны произойти кардинальные изменения - будет новая организация. И у МОК уже не будет никаких вопросов", - сказал Кремлев.

"Что касается выборов, то я пока не думаю о том, чтобы выдвигать свою кандидатуру. Видите, какая ситуация в мире в связи с пандемией, сейчас есть другие вопросы, поэтому я об этом пока не думаю. Говоря в целом о кандидатурах, AIBA должен возглавить тот, кто будет душой и сердцем любить этот вид спорта, а не идти на это ради кресла и должности. Позднее эти кандидаты будут видны", - добавил он.

В марте прошлого года Гафур Рахимов из Узбекистана сложил полномочия главы AIBA. На заседании исполкома организации исполняющим обязанности главы AIBA был выбран Мохаммед Мустасан.