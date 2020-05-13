Телеканал ESPN признал Майкла Джордана лучшим игроком в истории НБА

ТАСС, 13 мая. Майкл Джордан признан лучшим игроком Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по версии телеканала ESPN. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на сайт телеканала.

Джордан является шестикратным победителем лиги в составе "Чикаго", в каждом из финалов он признавался самым ценным игроком (MVP). Пять раз Джордан становился самым ценным игроком регулярного чемпионата и 14 раз принимал участие в Матче всех звезд лиги, в которых трижды был выбран MVP. В среднем за игру он набирал по 30,1 очка, совершал 6,2 подбора и отдавал 5,3 передачи. Также на его Всчету две золотые олимпийские медали в составе сборной США.

В списке представлены 74 игрока. Единственным действующим игроком, который попал в десятку лучших, стал форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс, расположившийся на втором месте. 35-летний Джеймс является трехкратным чемпионом НБА (дважды в составе "Майами", один раз - "Кливленда"), во всех победных финальных сериях он признавался самым ценным игроком и четыре раза был выбран самым ценным игроком регулярного сезона, 15 раз участвовал в Матче звезд НБА. Также является двукратным чемпионом Олимпийских игр.

Третье место в списке занял Карим Абдул-Джаббар. Он провел в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 20 сезонов, выступая за "Милуоки" и "Лос-Анджелес Лейкерс". Абдул-Джаббар является рекордсменом НБА по числу титулов MVP регулярного сезона - шесть раз, общему числу набранных очков (38387) и количеству участий в Матчах всех звезд (19).

Далее в десятке лучших расположились Билл Расселл ("Бостон"), Мэджик Джонсон ("Лос-Анжелес"), Уилт Чемберлейн ("Филадельфия", "Сан-Франциско", "Лос-Анджелес"), Ларри Бёрд ("Бостон"), Тим Данкан ("Сан-Антонио"), разбившийся в 2019 году в авиакатастрофе Коби Брайант ("Лос-Анджелес") и Шакил О'Нил ("Орландо", "Лос-Анджелес", "Майами", "Финикс", "Кливленд", "Бостон").