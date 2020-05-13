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Влияние коронавируса на спорт

Отец Нурмагомедова находится в коме

Абдулманап Нурмагомедов сейчас в одном из военных госпиталей в Москве
Абдулманап Нурмагомедов Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Абдулманап Нурмагомедов
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов находится в коме в Москве. Об этом ТАСС сообщил комментатор и друг тренера Рамазан Рабаданов.

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"Отец Хабиба находится в коме", - сказал Рабаданов, отметив, что отец спортсмена сейчас в одном из военных госпиталей в Москве.

25 апреля стало известно о госпитализации Нурмагомедова в одну из больниц Махачкалы с подозрением на пневмонию. Позднее стало известно, что он сдал тест на коронавирус и находится в одной из больниц Москвы.

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Влияние коронавируса на спорт
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