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Футбол в Англии

СМИ: футболист сборной Англии Алли стал жертвой вооруженного ограбления

Полиция начала расследование инцидента
Делле Алли EPA-EFE/NEIL HALL
Описание
Делле Алли
© EPA-EFE/NEIL HALL

ТАСС, 13 мая. Полузащитник "Тоттенхэма" и сборной Англии по футболу Деле Алли подвергся вооруженному ограблению. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

Как сообщает источник, грабители ворвались в дом игрока ночью, угрожали ему ножом и ударили по лицу. В доме находились Алли, его брат и еще несколько человек.

Отмечается, что жилье футболиста оснащено системой видеонаблюдения. Соответствующие материалы уже направлены в полицию, которая начала расследование.

Чемпионат Англии приостановлен из-за пандемии коронавирусной инфекции. "Тоттенхэм" после 29 туров идет на восьмой строчке, имея в активе 41 очко. Алли забил восемь голов.

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