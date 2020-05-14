СМИ: баскетболисты "Майами" начали индивидуальные тренировки на базе клуба

ТАСС, 14 мая. Игроки клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Майами" возобновили тренировки в спортивном комплексе команды в индивидуальном формате. Об этом сообщает журналист телеканала ESPN Рамона Шелберн.

НБА приостановила регулярный чемпионат 12 марта из-за пандемии коронавируса. Решение было принято после подтверждения положительного результата теста центрового "Юты" Руди Гобера. Позднее еще несколько клубов сообщали о заражении баскетболистов.

По информации источника, команда возобновила тренировочные занятия в четверг. В добровольном порядке участие в тренировке приняли 12 баскетболистов. При этом игроки во время занятия, следуя рекомендациям, соблюдали необходимую дистанцию.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран и была признана ВОЗ пандемией. В мире коронавирусом заразились почти 4,3 млн человек, более 290 тыс. пациентов умерли.