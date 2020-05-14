{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в Италии

Бывший футболист "Милана" Шевченко признался, что хотел бы в будущем стать тренером клуба

Украинец выступал в составе итальянского клуба с 1999 по 2006 год
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко EPA-EFE/ROBERT GHEMENT
Описание
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко
© EPA-EFE/ROBERT GHEMENT

ТАСС, 14 мая. Главный тренер сборной Украины по футболу и бывший нападающий "Милана" Андрей Шевченко рассказал, что хотел бы в будущем возглавить итальянский клуб. Комментарий специалиста приводит портал "Газета.Ru" со ссылкой на телеканал Sky Sport Italia.

Шевченко выступал за "Милан" с 1999 по 2006 год. После этого нападающий в 2008 году на один сезон ввернулся в аренду в клуб. За итальянскую команду футболист провел 322 матча и забил 164 мяча. В 2004 году Шевченко получил "Золотой мяч".

"Я бы хотел однажды возглавить "Милан". Всегда храню это в сердце, очень люблю фанатов. Посмотрим, что случится в будущем. Но в данный момент я полностью сосредоточен на работе со сборной Украины", - сказал специалист.

Шевченко стал чемпионом (2003/04), обладателем Кубка (2002/03) и Суперкубка (2003/04, 2004/05) Италии в составе "Милана". Вместе с итальянской командой он выигрывал Лигу чемпионов (2002/03). Также украинский футболист выступал за киевское "Динамо" и лондонский "Челси". Шевченко завершил карьеру в 2012 году, а с 2016 года возглавляет сборную Украины.

Реклама на ТАСС
ММА
Олейник может провести бой с Ротвеллом в UFC
Американский спортсмен выразил желание встретиться с россиянином после победы над соотечественником Сен-Пре во время турнира в Джексонвилле
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС