Бывший футболист "Милана" Шевченко признался, что хотел бы в будущем стать тренером клуба

ТАСС, 14 мая. Главный тренер сборной Украины по футболу и бывший нападающий "Милана" Андрей Шевченко рассказал, что хотел бы в будущем возглавить итальянский клуб. Комментарий специалиста приводит портал "Газета.Ru" со ссылкой на телеканал Sky Sport Italia.

Шевченко выступал за "Милан" с 1999 по 2006 год. После этого нападающий в 2008 году на один сезон ввернулся в аренду в клуб. За итальянскую команду футболист провел 322 матча и забил 164 мяча. В 2004 году Шевченко получил "Золотой мяч".

"Я бы хотел однажды возглавить "Милан". Всегда храню это в сердце, очень люблю фанатов. Посмотрим, что случится в будущем. Но в данный момент я полностью сосредоточен на работе со сборной Украины", - сказал специалист.

Шевченко стал чемпионом (2003/04), обладателем Кубка (2002/03) и Суперкубка (2003/04, 2004/05) Италии в составе "Милана". Вместе с итальянской командой он выигрывал Лигу чемпионов (2002/03). Также украинский футболист выступал за киевское "Динамо" и лондонский "Челси". Шевченко завершил карьеру в 2012 году, а с 2016 года возглавляет сборную Украины.