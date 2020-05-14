МОК счел позитивной встречу с НХЛ по вопросу участия ее хоккеистов в Олимпиаде 2022 года

МОСКВА, 14 мая. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Международный олимпийский комитет (МОК) счел позитивной недавнюю встречу с Национальной хоккейной лигой (НХЛ), на которой обсуждался вопрос участия ее игроков в Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МОК.

НХЛ пока не обсуждала вопрос участия своих игроков в Олимпиаде-2022

Во встрече также приняли участие представители Международной федерации хоккея (IIHF).

"МОК и IIHF встретились с НХЛ для предварительного обсуждения. Это была позитивная встреча, но без каких-либо договоренностей или результатов на данном этапе", - отмечает пресс-служба МОК.

В 1998 году НХЛ впервые приостановила регулярный чемпионат, чтобы игроки лиги смогли выступить за свои сборные на Олимпиаде в Нагано. Подобная практика сохранялась на протяжении 16 лет, на Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане игроки из НХЛ уже не выступали.