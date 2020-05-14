СМИ: Ла лига создала совместное предприятие в Китае для продвижения испанского футбола

ТАСС, 14 мая. Испанская футбольная лига (Ла лига) создала совместное предприятие в Китае с целью популяризации и увеличения продаж своих товаров в Китае. Об этом сообщает в четверг британская газета Financial Times.
В рамках сделки, рассчитанной на 15 лет, Ла лига стала владельцем 49-процентной доли в предприятии, которое будет обладать исключительными правами на коммерческие сделки испанской лиги в Поднебесной. Она объединила усилия с компанией Super Sports, дочерним предприятием одной из крупнейших спортивных и развлекательных групп Китая DDMC, а также испанской медиакомпанией Mediapro, поддерживаемой китайской частной инвестиционной группой Orient Hongtai Capital Management.
По словам директора Ла лиги по бизнесу, маркетингу и международному развитию Оскара Мейо, цель сделки с китайскими компаниями - укрепить бренд испанского футбола и способствовать увеличению стоимости прав на телевещание. Эксклюзивными правами на вещание игр чемпионата Испании в Китае сейчас владеет DDMC, и, согласно контракту, рассчитанному до 2025 года, эта группа компаний ежегодно выплачивает €100 млн.
Доходы от спонсорской поддержки чемпионата Испании в Китае за последние три года утроились и включают также сделки с Dongfeng, производителем автомобилей, и LD Sports, китайским стартапом. Однако это, по словам экспертов, относительно небольшие суммы по сравнению с общей прибылью испанского футбола.
Модель, которой следовали испанцы при создании совместного предприятия в Китае, как напоминает издание, уже была опробована ими в Северной Америке в августе 2018 года. Тогда они установили партнерские отношения с компанией по продвижению футбола Relevent Sports, которую поддерживает миллиардер Стивен Росс.
Как заявил ранее президент Ла лиги Хавьер Тебас, приостановленный из-за пандемии коронавируса сезон чемпионата Испании по футболу может быть возобновлен 12 июня. Сообщается, что клубы уже проинформированы о предварительной дате рестарта сезона.