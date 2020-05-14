СМИ: Ла лига создала совместное предприятие в Китае для продвижения испанского футбола

ТАСС, 14 мая. Испанская футбольная лига (Ла лига) создала совместное предприятие в Китае с целью популяризации и увеличения продаж своих товаров в Китае. Об этом сообщает в четверг британская газета Financial Times.

В рамках сделки, рассчитанной на 15 лет, Ла лига стала владельцем 49-процентной доли в предприятии, которое будет обладать исключительными правами на коммерческие сделки испанской лиги в Поднебесной. Она объединила усилия с компанией Super Sports, дочерним предприятием одной из крупнейших спортивных и развлекательных групп Китая DDMC, а также испанской медиакомпанией Mediapro, поддерживаемой китайской частной инвестиционной группой Orient Hongtai Capital Management.

По словам директора Ла лиги по бизнесу, маркетингу и международному развитию Оскара Мейо, цель сделки с китайскими компаниями - укрепить бренд испанского футбола и способствовать увеличению стоимости прав на телевещание. Эксклюзивными правами на вещание игр чемпионата Испании в Китае сейчас владеет DDMC, и, согласно контракту, рассчитанному до 2025 года, эта группа компаний ежегодно выплачивает €100 млн.