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Летние олимпийские виды спорта

Правительство РФ утвердило исполнителя работ по строительству деревни Универсиады-2023

Ранее в интервью ТАСС министр спорта России Олег Матыцин сообщил о том, что все средства, запланированные на подготовку и проведение летней Универсиады в Екатеринбурге, подтверждены

ТАСС, 14 мая. Правительство РФ определило акционерное общество "Синара-Девелопмент" единственным исполнителем работ по подготовке к Всемирной летней Универсиаде, которая должна состояться в Екатеринбурге в 2023 году. Соответствующее постановление, подписанное и. о. председателя правительства - первым вице-премьером Андреем Белоусовым, опубликовано на официальном портале правовой информации.

"Определить акционерное общество "Синара-Девелопмент" единственным исполнителем <…> закупок работ, товаров и услуг, связанных со строительством, вводом в эксплуатацию и оснащением общежития деревни Универсиады, Дворца водных видов спорта, медицинского центра, общественного центра с периметром безопасности, тренировочного поля для регби с легкоатлетическими дорожками", - говорится в документе.

Ранее в интервью ТАСС министр спорта России Олег Матыцин сообщил о том, что все средства, запланированные на подготовку и проведение летней Универсиады в Екатеринбурге, подтверждены, работы по строительству объектов продолжаются. По информации губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, бюджет Универсиады составит 83 млрд рублей, 12 млрд рублей из которых выделят региональные власти.

Решение о проведении в Екатеринбурге Универсиады было принято 2 июля 2019 года исполкомом Международной федерации университетского спорта (FISU). Россия второй раз примет летнюю Универсиаду, в предыдущий раз соревнования проходили в Казани в 2013 году, кроме того, Москва принимала летнюю Универсиаду в 1973 году. В 2019 году Красноярск был столицей зимней Универсиады.

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Летние олимпийские виды спорта
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