{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта

Минспорт удовлетворен выступлением сборных России по бобслею и скелетону в минувшем сезоне

Сборные России по бобслею и скелетону в минувшем сезоне выиграли две золотые медали чемпионата Европы
Президент Федерации бобслея России Елена Аникина Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Описание
Президент Федерации бобслея России Елена Аникина
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Экспертный совет Министерства спорта РФ подвел итоги выступления сборных России по бобслею и скелетону в минувшем сезоне и вынес удовлетворительную оценку. Об этом сообщила ТАСС президент Федерации бобслея России Елена Аникина.

На эту тему
Аникина: сборные РФ по бобслею и скелетону готовы отложить централизованные сборы до июля

Заседание экспертного совета Министерства спорта РФ, на котором должно было обсуждаться выступление бобслеистов и скелетонистов, первоначально планировалось на 27 марта. Однако из-за пандемии коронавируса оно не состоялось. Было принято решение провести заседание в удаленном режиме в более поздние сроки после того, как Федерация бобслея России предоставит все отчетные документы.

"Наша работа была признана удовлетворительной с рядом замечаний и рекомендаций", - заметила Аникина.

Сборные России по бобслею и скелетону в минувшем сезоне выиграли две золотые медали чемпионата Европы (Елена Никитина - скелетон, Надежда Сергеева и Елена Мамедова - бобслей). Никитина по итогам Кубка мира заняла третье место в общем зачете, Александр Третьяков в Кубке мира по скелетону стал вторым. На юниорском чемпионате мира по бобслею экипаж Ростислава Гайтюкевича занял первое место в четверках и второе - в двойках. Любовь Черных и Мамедова стали серебряными призерами юниорского чемпионата мира в женских двойках.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
ММА
Президент UFC Уайт заявил о планах провести бой между Нурмагомедовым и Гейджи в сентябре
Изначально бой был запланирован на июль
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС