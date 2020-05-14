Минспорт удовлетворен выступлением сборных России по бобслею и скелетону в минувшем сезоне

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Экспертный совет Министерства спорта РФ подвел итоги выступления сборных России по бобслею и скелетону в минувшем сезоне и вынес удовлетворительную оценку. Об этом сообщила ТАСС президент Федерации бобслея России Елена Аникина.

Заседание экспертного совета Министерства спорта РФ, на котором должно было обсуждаться выступление бобслеистов и скелетонистов, первоначально планировалось на 27 марта. Однако из-за пандемии коронавируса оно не состоялось. Было принято решение провести заседание в удаленном режиме в более поздние сроки после того, как Федерация бобслея России предоставит все отчетные документы.

"Наша работа была признана удовлетворительной с рядом замечаний и рекомендаций", - заметила Аникина.

Сборные России по бобслею и скелетону в минувшем сезоне выиграли две золотые медали чемпионата Европы (Елена Никитина - скелетон, Надежда Сергеева и Елена Мамедова - бобслей). Никитина по итогам Кубка мира заняла третье место в общем зачете, Александр Третьяков в Кубке мира по скелетону стал вторым. На юниорском чемпионате мира по бобслею экипаж Ростислава Гайтюкевича занял первое место в четверках и второе - в двойках. Любовь Черных и Мамедова стали серебряными призерами юниорского чемпионата мира в женских двойках.