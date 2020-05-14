СМИ: возобновление чемпионата Англии может быть отложено из-за опасений футболистов

ТАСС, 14 мая. Руководство Английской премьер-лиги может быть вынуждено отложить возобновление турнира до 19 июня после видеоконференции с футболистами. Об этом сообщает газета The Guardian .

По информации источника, руководство лиги впервые провело совещание с капитанами всех 20 клубов по вопросу возобновления сезона, в ходе которого многие из них выразили свои опасения. Игроки требуют выработки четкого регламента безопасности для проведения матчей, а также большего времени на тренировочный процесс. Процесс разработки протокола для возобновления тренировок и матчей уже идет и должен быть впоследствии одобрен правительством страны.

Чемпионат Англии был приостановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса, оставшиеся 92 матча турнира отложены на неопределенный срок. Ранее сообщалось о возобновлении чемпионата неделей ранее (12 июня).

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран и была признана ВОЗ пандемией. В мире коронавирусом заразились почти 4,3 млн человек, более 290 тыс. пациентов умерли.