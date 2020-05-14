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Формула-1

Риккьярдо будет выступать за команду "Формулы-1" "Макларен" с 2021 года

Австралиец будет выступать за команду с сезона-2021
Даниэль Риккьярдо EPA-EFE/WALLACE WOON
Описание
Даниэль Риккьярдо
© EPA-EFE/WALLACE WOON

ТАСС, 14 мая. Австралийский гонщик Даниэль Риккьярдо присоединится к британской команде "Макларен", выступающей в чемпионате мира в классе машин "Формула-1", с сезона 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба команды.

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30-летний пилот подписал контракт на несколько лет (точный срок соглашения не уточняется) и заменит в команде испанца Карлос Сайнса - младшего. По информации портала Motorsport, Сайнс-младший в ближайшее время станет гонщиком итальянской команды "Феррари".

"Соглашение с Даниэлем является еще одним шагом вперед в нашем долгосрочном планировании и вместе с Ландо [Норрисом] у них хорошие перспективы показать отличные результаты. Это хорошая новость для нашей команды, партнеров и, конечно, наших болельщиков. Я также хочу поблагодарить Карлоса за отличную работу, он помогал нам улучшать результаты. Он настоящий командный игрок, и мы желаем ему всего наилучшего в развитии его карьеры", - заявил исполнительный директор команды Зак Браун.

До этого Риккьярдо выступал за HRT, "Торо Россо" и "Ред Булл", в составе которого дважды занимал третье место в общем зачете по итогам сезона. С сезона-2019 Риккьярдо является гонщиком "Рено", по итогам прошлого чемпионата он стал девятым.

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