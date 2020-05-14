{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ММА

Президент UFC Уайт заявил о планах провести бой между Нурмагомедовым и Гейджи в сентябре

Изначально бой был запланирован на июль
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата Дэйна Уайт AP Photo/Gregory Payan
Описание
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата Дэйна Уайт
© AP Photo/Gregory Payan

ТАСС, 14 мая. Поединок за титул в легком весе Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) между действующим чемпионом россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Джастином Гейджи может быть перенесен на сентябрь. Об этом на пресс-конференции после турнира серии Fight Night заявил президент UFC Дэйна Уайт.

На эту тему
Макгрегор выразил поддержку Нурмагомедову в связи с болезнью отца

Изначально бой планировалось провести в июле. В среду стало известно, что отец и тренер российского бойца Абдулманап Нурмагомедов находится в тяжелом состоянии в одном из военных госпиталей Москвы после заболевания коронавирусной инфекцией.

"Это очень тяжелое время. Вчера произошли определенные ужасные события, - ответил Уайт на вопрос о состоянии отца Нурмагомедова. - Мы думаем провести бой Нурмагомедов - Гейджи в сентябре. Я вчера разговаривал с Хабибом, он сказал, что будет готов к сентябрю".

' Официальный канал портала MMAWeekly.com'

Ранее Уайт выразил слова поддержки семье Нурмагомедовых.

В активе 31-летнего Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах. Гейджи принял участие в 24 поединках, выиграл в 22 боях и дважды уступил.

Теги
ММА
Реклама на ТАСС
Зимние олимпийские виды спорта
Минспорт положительно оценил выступление российских фигуристов в минувшем сезоне
В прошедшем сезоне российские фигуристки выиграли все международные турниры
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС