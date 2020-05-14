Президент UFC Уайт заявил о планах провести бой между Нурмагомедовым и Гейджи в сентябре

ТАСС, 14 мая. Поединок за титул в легком весе Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) между действующим чемпионом россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Джастином Гейджи может быть перенесен на сентябрь. Об этом на пресс-конференции после турнира серии Fight Night заявил президент UFC Дэйна Уайт.

Изначально бой планировалось провести в июле. В среду стало известно, что отец и тренер российского бойца Абдулманап Нурмагомедов находится в тяжелом состоянии в одном из военных госпиталей Москвы после заболевания коронавирусной инфекцией.

"Это очень тяжелое время. Вчера произошли определенные ужасные события, - ответил Уайт на вопрос о состоянии отца Нурмагомедова. - Мы думаем провести бой Нурмагомедов - Гейджи в сентябре. Я вчера разговаривал с Хабибом, он сказал, что будет готов к сентябрю".