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Источник: отец чемпиона UFC Нурмагомедова перенес операцию на сердце

Ранее комментатор и друг тренера Рамазан Рабаданов сообщил ТАСС, что Абдулманап Нурмагомедов находится в коме
Абдулманап Нурмагомедов Сергей Расулов/ТАСС
Описание
Абдулманап Нурмагомедов
© Сергей Расулов/ТАСС

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Отец чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов перенес операцию на сердце. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к ситуации.

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Отец Нурмагомедова находится в коме

Ранее комментатор и друг тренера Рамазан Рабаданов сообщил ТАСС, что Абдулманап Нурмагомедов находится в коме в одном из военных госпиталей Москвы. 25 апреля стало известно о его госпитализации в одну из больниц Махачкалы с подозрением на пневмонию. Позднее сообщалось, что он сдал тест на коронавирус и находится в медицинском учреждении в Москве.

"Вчера была проведена операция на сердце, в прошлом году Абдулманапу оперировали сердце в Германии, там стоит стент, - сказал собеседник агентства. - Из-за пневмонии могли пойти осложнения, и потребовалась операция. Насколько я слышал, он сейчас выведен из комы. Состояние по-прежнему тяжелое".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран и была признана ВОЗ пандемией.

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